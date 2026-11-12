Maltempo: allerta rossa in tre Regioni, frana in Toscana

AGI - Due frazioni della provincia di Massa Carrara: Casette e Forno risultano al momento isolate a causa di una frana sulla viabilità comunale e provinciale con conseguente impossibilità per alcuni abitanti delle due località (stimati approssimativamente in un centinaio di persone) di fare rientro nelle proprie residenze. È la punta dell'iceberg della pesante ondata di maltempo che da oltre 24 ore sta interessando il nord ovest della Toscana e il sud della Liguria, marcate da un'allerta di colore rosso. La situazione più critica si registra nelle province Massa-Carrara e Lucca, e in alcuni comuni del Pistoiese e del Pratese, dove si registrano esondazioni di fiumi, torrenti e frane.
L'attivazione degli impianti idrovori
In azione le idrovore in province di Lucca e Massa Carrara. Sono attualmente attivi con il Consorzio di Bonifica sette impianti idrovori in provincia di Massa Carrara, nove nella zona nord della Versilia e sei nella zona di centro sud. A Lucca per il momento è attiva soltanto l'idrovora del Lobaco.
Le esondazioni dei fiumi e l'aggiornamento di Giani
Nel corso della notte si sono verificate intense precipitazioni sulla costa tirrenica e nelle zone interne. A Massa è tracimato il fiume Frigido, i cui argini sono stati rinforzati con sponde in terra di riporto, mentre a Fivizzano, in Lunigiana, è esondato il torrente Bardine a San Terenzo. Nelle ultime 36 ore caduti oltre 350 mm di pioggia a Minucciano in Garfagnana". Lo comunica sui social, nell'ultimo aggiornamento sul maltempo, il presidente della Regione Eugenio Giani.