Strage di Viareggio: concessi i domiciliari a Mauro Moretti

AGI - L'ex ad di Fs Mauro Moretti, condannato a 5 anni per la strage di Viareggio, ha ottenuto il via libera dal giudice di sorveglianza per la detenzione domiciliare. È quanto riporta oggi QN.
Moretti lascia il carcere di Orvieto e torna a Roma
L'ex ad di Fs si era costituito il 26 giugno dopo la decisione della Cassazione che aveva reso definitiva la sentenza. Dal 3 novembre ha lasciato il carcere di Orvieto per scontare la condanna a casa, a Roma.
La condanna per la strage di Viareggio del 2009
Moretti, 73 anni, è stato condannato per le accuse di disastro ferroviario colposo e incendio per la strage alla stazione di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009, quando un carro merci carico di GPL deragliò, causando 32 vittime.
L'avvocato di Moretti: "Dimagrito 15 chili, esigenze di tutela della salute"
A Mauro Moretti sono stati concessi gli arresti domiciliari dopo che "è dimagrito quindici chili, è molto deperito e il provvedimento riconosce esigenze di tutela della salute". A sostenerlo è l'avvocato Ambra Giovene, legale di Mauro Moretti, dopo la scarcerazione dal penitenziario di Orvieto dell'ex ad di Ferrovie dello Stato in virtù della concessione della detenzione domiciliare.
Moretti sta scontando una condanna a cinque anni per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, quando l'esplosione di una cisterna di un treno merci carico di gas costò la vita a 32 persone.
Il giudice di sorveglianza ha adesso accolto l'istanza presentata da mesi dai legali, pochi giorni dopo il compimento dei 73 anni dell'ex manager lo scorso 29 ottobre.
"L'ingegner Moretti - prosegue ancora l'avvocato Giovene - è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile. Al plurisettantenne l'ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative".
La rabbia dei familiari delle vittime: "È stato fortunato a uscire così presto"
"Che le persone vadano in galera non fa piacere a nessuno, ma Mauro Moretti è stato sempre molto arrogante e credo che sia stato fortunato a uscire così presto e a restare così poco tempo in carcere". A dirlo Daniela Rombi, presidente dell'associazione "Il mondo che vorrei" che raggruppa i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009.
"In questi diciassette anni - aggiunge - è stato un uomo libero ed è stato con la sua famiglia, mentre per noi la tragedia è stata come un ergastolo che non finisce mai. Ora lui è di nuovo a casa con la sua famiglia".
"Rispettiamo la legge - conclude - ma sono in molti ad essere arrabbiati per la sua scarcerazione".