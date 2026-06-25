Strage Viareggio: Mauro Moretti andrà in carcere

AGI - È diventata definitiva la condanna a cinque anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio del 2009. Lo hanno deciso i giudici della IV sezione della Cassazione. Moretti, condannato per reato di disastro ferroviario colposo, rischia ora di finire in carcere.
La Suprema corte ha anche riconosciuto la penale responsabilità, e confermato il giudizio di appello, per 10 altri imputati, tra cui l'ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario Elia, che ha avuto 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.
La pronuncia riguarda il processo di Appello Ter che era nato dalla decisione del gennaio 2024 della Cassazione che, pur confermando la responsabilità penale degli imputati, aveva imposto un nuovo giudizio d'appello per la sola quantificazione delle pene. Queste, infatti, nel 2022 erano state inflitte applicando le attenuanti generiche nella misura minima di un nono, mentre le difese chiedevano una riduzione massima, pari a un terzo della pena. A maggio del 2025 la Corte di Appello di Firenze aveva respinto le richieste degli imputati confermando le pene "per mantenere sanzioni il più possibile adeguate alla gravita' eccezionale dei fatti" di un disastro ferroviario in cui morirono 32 persone.
"Per Moretti ora si apriranno le porte del carcere": lo ha spiegato all'Agi l'avvocata del manager, Ambra Giovene, dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per il reato di disastro ferroviario colposo nei confronti dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti. Si chiude cosi' una vicenda giudiziaria durata 17 anni.