Milano, inchiesta urbanistica: pm chiede archiviazione per Sala

AGI - La Procura di Milano ha chiesto al gip l'archiviazione del filone sull’urbanistica relativo a ipotesi di falso, corruzione e induzione indebita connesse all'attività della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e a rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare.
Il pm di Milano: "Archiviare Sala, Boeri e Catella"
Tra le posizioni da archiviare figurano anche quella del sindaco Giuseppe Sala, indagato a piede libero in relazione al progetto P39-Pirellino, l’architetto Stefano Boeri e lo sviluppatore immobiliare Manfredi Catella in ragione "dell'assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l'accusa in giudizio”.
La Procura: "Anomalie ma non reati"
“La sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di omissioni degli obblighi di astensione, di relazioni professionali ed economiche tra componenti della Commissione e operatori interessati a interventi edilizi, la criticità nelle procedure urbanistiche esaminate sono elementi che, pur evidenziando significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto per sostenere l'accusa in giudizio, l'esistenza di un collegamento sinallagmatico tra le utilità corrisposte e l'esercizio della funzione pubblica”. Lo sottolinea la procura di Milano in una nota, firmata dal procuratore Marcello Viola, in merito alla richiesta di archiviazione del filone sull’urbanistica relativo a ipotesi di falso, corruzione e induzione indebita connesse all'attività della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e a rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare.
Le posizioni per cui i pm Paolo Filippini e Marina Petruzzella, coordinati dall’aggiunto Paolo Ielo, chiedono l’archiviazione sono quelle del sindaco Giuseppe Sala, dello sviluppatore immobiliare Manfredi Catella, di Stefano Boeri, dell’architetto Giuseppe Marinoni, del manager Federico Pella, dell'architetto Alessandro Scandurra e del costruttore Andrea Bezziccheri.
Il sindaco Sala: "Ho fatto solo il mio dovere"
"È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere. Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta le richieste di archiviazione nell'indagine sull'urbanistica per lui, per l'ex assessore Giancarlo Tancredi, per l'architetto Stefano Boeri e per il ceo di Coima Manfredi Catella.
Il Comitato Famiglie Sospese: "La nostra attesa continua..."
“Da due anni Milano paga un prezzo altissimo: cantieri fermi, famiglie sospese, imprese e lavoratori bloccati, prezzi e affitti in salita. Una città sempre meno accessibile e piena di progetti abbandonati, dove regnano degrado e insicurezza”. Lo dichiara Filippo Maria Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, dopo la richiesta di archiviazione nell'indagine sull'urbanistica del sindaco Giuseppe Sala, dell'ex assessore Tancredi, dell'architetto Stefano Boeri e del ceo di Coima Manfredi Catella.
“A nostro avviso,” aggiunge Borsellino, “le misure più dure andrebbero applicate dopo aver trovato gli indizi, non per cercarli. È quello che chiedono gli articoli 13 e 27 della Costituzione e l’art. 273 del codice di procedura penale. Ma c’è una cosa che non si archivia: gli oltre 300 giorni trascorsi dall’impegno del sindaco Sala nei nostri confronti. Nell’ultimo anno la politica ha indicato nell’inchiesta la causa dello stallo. Ora è la Procura stessa a ridimensionare una parte di quel quadro. Qual è l’alibi dell’amministrazione, adesso? Nessuno. Il Comune non può aspettare il Parlamento per rilasciare un titolo: può farlo già oggi. Ma ai partiti, di ogni schieramento, chiediamo una cosa: una norma chiarificatoria, scritta in maniera bipartisan, che dia regole certe su una disciplina urbanistica che affonda le radici nel 1942. Non una sanatoria, non un salvacondotto: chiarezza, perché nessuna famiglia debba più vivere quello che stiamo vivendo noi da due anni”.