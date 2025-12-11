Inchiesta sull'urbanistica a Milano, sequestrato un cantiere in zona Brera
Inchiesta sull'urbanistica a Milano, sequestrato un cantiere in zona Brera

Gli indagati sono 27 e sono accusati, a vario titolo, di falso ideologico, lottizzazione abusiva e falso in segnalazione certificata di inizio attività
AGI - Il nucleo di polizia economico finanziaria della gdf di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip Mattia Fiorentini, di un cantiere 'Unico Brera' in via Anfiteatro 7, in centro città, dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani.

È l'ennesimo sequestro chiesto e ottenuto dalla procura di Milano dopo aver rilevato presunte violazioni della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un presunto illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili.

Gli indagati sono 27 e sono accusati, a vario titolo, di falso ideologico, lottizzazione abusiva e falso in segnalazione certificata di inizio attività.

