Allarmi bomba, racconto di un italiano su volo deviato Francia

AGI - Ondata di allarmi bomba in Europa. Tra i voli deviati, nella mattinata di oggi - giovedì 5 novembre - c'è anche un aereo della compagnia irlandese Aer Lingus partito da Dublino verso Fiumicino e atterrato all'aeroporto di Evreux per le opportune verifiche. "Quando ci hanno comunicato che l'aereo avrebbe dovuto effettuare un atterraggio in uno scalo francese per problemi tecnici, non immaginavamo cosa stesse accadendo. Poi abbiamo visto mezzi militari affiancare il velivolo e abbiamo iniziato a capire che qualcosa non andava", racconta all'AGI Nicola Timpone, lucano e direttore del Gal La Cittadella del Sapere, a bordo del volo deviato in Francia.
Allarmi bomba, il racconto di un passeggero italiano a bordo dell'aereo
"A un certo punto - racconta Timpone - abbiamo pensato che potesse trattarsi di un allarme bomba, anche se a bordo circolavano diverse ipotesi. Quando siamo atterrati ci siamo ritrovati in un'area militare, circondati da vigili del fuoco, polizia e numerose ambulanze". Il velivolo è stato fatto fermare su una pista secondaria dello scalo francese. "Siamo ancora tutti a bordo, in attesa di capire cosa stia succedendo. Sembra che la deviazione sia stata provocata proprio da un allarme bomba. Speriamo che la situazione possa risolversi al più presto", aggiunge. La deviazione del volo per una minaccia di bomba è stata resa nota dal governo francese.
Un avion de ligne A320 reliant Dublin à Rome dérouté vers Évreux après une alerte à la bombe https://t.co/gwVyFzgGg3— BFM (@BFMTV) November 5, 2026
Allerte a Fiumicino e a Malpensa
Questa mattina, per quanto riguarda l'Italia, un allarme bombaha interssato anche un volo Finnair da Helsinki poi atterrato regolarmente all'aeroporto di Fiumicino alle 9.30, scortato da jet dell'Aeronautica militare. In seguito a una segnalazione anonima sono state attivate le operazioni di bonifica previste dalla procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia.
Sempre in mattinata volo Wizz Air Milano Malpensa–Varsavia è stato deviato a Vienna per una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Lo comunica la compagnia aerea. "Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio." prosegue la nota.
Nello scalo lombardo ci sono stati altri due allarmi bomba su altrettanti aerei: su un volo della Aegean Airlines A3552 partito da Salonicco e atterrato a Malpensa alle 9,33 e a un altro di Ryanair FR8953 partito da Porto e atterrato a Malpensa alle 10.22.