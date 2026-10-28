Davide Iacopini in via di miglioramento: è vigile e comunica
Davide Iacopini in via di miglioramento: è vigile e comunica con medici e parenti
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Davide Iacopini in via di miglioramento: è vigile e comunica con medici e parenti

L'attore aggredito a Roma la sera del 5 ottobre scorso mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde
Migliorano le condizioni di Davide Iacopini
Davide Iacopini
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AGI - Sono in via di milgioramento le condizioni di Davide Iacopini, l'attore vittima di un'aggressione da parte di due giovani a bordo di una minicar, la sera del 5 ottobre a Roma, mentre viaggiava sul suo monopattino nel quartiere di Monteverde.

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L'attore è vigile e comunica

Iacopini, a quanto apprende l'AGI, è vigile e comunica con parenti e medici. Si valuta anche il trasferimento dalla terapia intensiva a un reparto ordinario.

Il ricovero al San Camillo

Iacopini è ricoverato da quella sera presso l'Ospedale San Camillo. Le sue condizioni, dopo essere stato fatto cadere in corsa con un calcio sferrato da uno dei ragazzi, erano apparse subito disperate. L'attore ha subito diversi interventi.

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