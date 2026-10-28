Davide Iacopini in via di miglioramento: è vigile e comunica

AGI - Sono in via di milgioramento le condizioni di Davide Iacopini, l'attore vittima di un'aggressione da parte di due giovani a bordo di una minicar, la sera del 5 ottobre a Roma, mentre viaggiava sul suo monopattino nel quartiere di Monteverde.
L'attore è vigile e comunica
Iacopini, a quanto apprende l'AGI, è vigile e comunica con parenti e medici. Si valuta anche il trasferimento dalla terapia intensiva a un reparto ordinario.
Il ricovero al San Camillo
Iacopini è ricoverato da quella sera presso l'Ospedale San Camillo. Le sue condizioni, dopo essere stato fatto cadere in corsa con un calcio sferrato da uno dei ragazzi, erano apparse subito disperate. L'attore ha subito diversi interventi.