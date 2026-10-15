Iacopini grave ma stabile. Madre aggressore: 'Era uno scherzo'

AGI - Sono stabili le condizioni dell'attore Davide Iacopini, investito da due giovani su una Minicar a Roma, pur nella gravità, e il decorso prosegue senza complicazioni. Lo rendono noto i medici dell'ospedale San Camillo.
Il supporto intensivo rimane comunque ancora completo e rimane in terapia intensiva, i progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane. La prognosi rimane riservata.
Le parole della madre del minorenne
Intanto ha rotto il silenzio la madre di uno dei due ragazzi della minicar, il minorenne seduto sul lato del passeggero, responsabile dell'aggressione di alcuni passanti nella Capitale. "Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa", ha detto, aggiungendo che suo figlio "piange in continuazione. Mi ha detto che ha sognato quel ragazzo, Iacopini, e sua madre", ha aggiunto in un'intervista a La Repubblica e al Messaggero.
Il racconto sulla minicar e la notte in caserma
"Quella minicar non è nostra", spiega al quotidiano romano perché noi "una minicar non possiamo permettercela". Poi la donna racconta di essere andata in caserma, di aver passato tutta "la notte con lui", di avergli parlato e di aver cercato di "capire" cosa aveva spinto suo figlio a compiere il gesto.
La versione fornita dalla madre
"Non volevano dare nessuna bastonata, mio figlio mi ha raccontato che nelle loro intenzioni doveva essere uno scherzo: spaventare i passanti", ha proseguito, sottolineando che i due "non dovevano farli quegli scherzi, non dovevano. In quel momento non hanno capito che fosse grave. Dopo aver letto cos'era successo, si sono terrorizzati".