Cortei Milano, Siher torna libero, scarcerato dal gip

AGI - La gip di Milano, Tiziana Landoni, ha scarcerato Youssef Siher, accusato di istigazione per delinquere aggravata dalle finalità terroristiche e di partecipazione violenta alle manifestazioni pubbliche per aver creato sui social il “Movimento 17 ottobre”. La sezione distrettuale antiterrorismo della Procura chiedeva la custodia cautelare in carcere. Il fermo non è stato convalidato e non sono adottate misure cautelari.
Il gip di Milano: "Siher non ha mai prospettato azioni violente"
"Nei post e nel comunicato dianzi richiamati l'indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente o l'adozione di altri comportamenti integranti fattispecie di reato, né il medesimo risulta aver evocato le gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026 (da lui neppure menzionate) quale modello di attuazione delle forme di protesta e di mobilitazione collettiva da lui proposte", scrive nell'ordinanza la giudice per le indagini preliminari.
Le accuse della Procura dopo i cortei
Nell’udienza di convalida che si è tenuta ieri nel carcere di San Vittore, il 30enne si era avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura considera Siher, italiano di origini marocchine, l’ideatore della piattaforma “Movimento 17 ottobre” nata il giorno dopo le devastazioni di Milano dello 17 e 18 ottobre.
Secondo chi indaga, l’ex ricercatore ritenuto vicino alla galassia pro Pal era "a conoscenza degli strumenti informatici idonei a sviluppare una strategia rivoluzionaria anche attraverso la pubblicazione di comunicati utili a concentrare in piazza migliaia di persone", ha scritto la pm Francesca Crupi nella richiesta (poi non accolta dal Gip) di custodia cautelare in carcere.
"Le istruzioni fornite agli utenti – avevano evidenziato il procuratore Marcello Viola e la pm Crupi - denotano un chiaro disegno strategico nel senso che le piazze indicate come luogo di concentramento risultavano per l'appunto strategiche al fine di impedire i controlli delle forze dell'ordine".
Gli avvocati: "Non ci sono reati"
"Non ci sono reati, non c’è terrorismo né istigazione a delinquere", le parole degli avvocati di Siher intercettati ieri dai cronisti fuori dal carcere milanese di San Vittore.