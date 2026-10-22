A Ferrara nasce il Nucleo anti maranza. Il sindaco: '

AGI - A Ferrara nasce il Nam, il Nucleo anti maranza. Una task force voluta dal Comune della città emiliana “per contrastare il fenomeno, che sarà al contempo anche un primo esperimento a livello nazionale”. Ad annunciarlo oggi è il sindaco leghista della città estense, Alan Fabbri.
Il sindaco di Ferrara lancia il nucleo anti maranza
“Già in tempi non sospetti avevo lanciato l’allarme maranza, perché per noi era un fattore da non poter minimizzare, riconoscendolo invece come una questione da affrontare. E così sarà a Ferrara, dove già nelle prossime settimane sarà attivo il Nam, il Nucleo anti maranza, che vedrà impegnato in prima linea il Comune di Ferrara e coinvolgerà avvocati, psicologi, assistenti sociali, la polizia locale ed esperti di sicurezza”, ha spiegato Fabbri alla luce anche degli ultimi fatti di cronaca che hanno saccheggiato città come Bologna e Milano.
"Famiglie e commercianti sono impauriti"
“Questo nucleo operativo, che avrà funzione sia di prevenzione che di controllo e repressione, intende anche dare una risposta concreta alla preoccupazione emersa in questi giorni. Con questo Ferrara risponde, con i fatti, alle richieste di aiuto e sostegno di tanti genitori, famiglie e commercianti, impauriti dalla situazione di insicurezza crescente, dai comportamenti aggressivo e dal disprezzo verso il bene degli altri”, ha aggiunto il primo cittadino di Ferrara.
Con questo “innovativo progetto”, prosegue anche l’evoluzione della polizia locale, che sarà impiegata in attività complesse di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio, fa sapere sempre il comune estense.