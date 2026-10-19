Morte di David Rossi, chi sono i due presunti responsabili

AGI - "In base agli elementi acquisiti della Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari e il signor Gabriele Ceccherelli". Lo ha detto Gianluca Vinci, presidente della Commissione di inchiesta sulla morte del manager di Mps, nel corso della riunione di oggi dell'Ufficio di presidenza.
Mussari avrebbe svolto il ruolo di "mandante di un'azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di Rossi" e mentre Ceccherelli è il soggetto che "avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all'esterno di Palazzo Salimbeni".
"L'Ufficio di presidenza - ha spiegato Gianluca Vinci - ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell'ambito di alcuni colloqui con detenuti".