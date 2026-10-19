Morte di David Rossi, chi sono i due presunti responsabili
Morte di David Rossi, la Commissione d'inchiesta fa i nomi dei due presunti responsabili
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Morte di David Rossi, la Commissione d'inchiesta fa i nomi dei due presunti responsabili

Il presidente Vinci: "Massari quale mandante di un'azione di intimidazione e Ceccherelli che scelse le persone"
Morte di David Rossi, la Commissione d'inchiesta fa i nomi dei due presunti responsabili
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AGI - "In base agli elementi acquisiti della Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari e il signor Gabriele Ceccherelli". Lo ha detto Gianluca Vinci, presidente della Commissione di inchiesta sulla morte del manager di Mps, nel corso della riunione di oggi dell'Ufficio di presidenza.

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Mussari avrebbe svolto il ruolo di "mandante di un'azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di Rossi" e mentre Ceccherelli è il soggetto che "avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all'esterno di Palazzo Salimbeni".

"L'Ufficio di presidenza - ha spiegato Gianluca Vinci - ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell'ambito di alcuni colloqui con detenuti".

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