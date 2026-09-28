'Tenuto appeso nel vuoto', in video la ricostruzione della morte di David Rossi

AGI - A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, mostrata per la prima volta la ricostruzione della morte di David Rossi, il capo comunicazione del Monte dei Paschi, precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni a Siena alle 19,43 del 6 marzo 2013.
A intervenire è stato il presidente della Commissione, Gianluca Vinci, che ha illustrato le ipotesi emerse durante le attività di ricostruzione: “Non si trattò di un suicidio, ma di un omicidio. Abbiamo individuato in parte le motivazioni. Si tratta di una persona proiettata fuori dalla finestra, tenuta appesa, e non di un killer che l’ha defenestrato direttamente. Oggi siamo qui per capire quante possano essere le persone coinvolte e, per farlo, dobbiamo mettere in pratica quelle stesse manovre che possono aver portato a un’uscita dalla finestra faccia al muro e braccia in alto. Rossi esce con una posizione molto particolare e possono essere diverse le manovre che possono averlo portato in quella posizione in stato più o meno vigile”.
Le prove e le ipotesi di Vinci
Vinci ha poi raccontato: “Abbiamo trovato le prove, grazie al tenente colonnello, del cinturino in volo, della sua ombra. Qualcuno lo stava minacciando in modo molto molto pesante perché lui non accettava queste minacce ed è finita veramente male. Questa ulteriore prova, può farci capire chi può aver messo in atto e con quale forza questo tipo di operazione. La nostra idea non è un killer, ma persone andate lì con un motivo ben preciso probabilmente legato al flusso enorme che passava dall’ufficio del Rossi, 50 mila euro l’anno di sponsorizzazione da parte di MPS e qualcuno che ricattasse e cercasse di estorcere Rossi con il denaro”.
La clip mostrata a 'Storie italiane'
Domani la Commissione di inchiesta
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, svolgerà domani alle ore 10, presso l'aula del III piano di Palazzo San Macuto, l'audizione di Robbi Manghi e Edoardo Genovese, consulenti della Commissione.