Auto sulla folla a Modena, El Koudry tenta il suicidio in carcere

AGI - Avrebbe tentato il suicidio in carcere Salim El Koudry, il 31enne marocchino accusato di aver tentato di commettere una strage a Modena il 16 maggio. L'uomo avrebbe ingerito farmaci e si troverebbe ora in ospedale non in pericolo di vita.
L'ingestione di farmaci e il ricovero a Modena
A quanto si apprende da ambienti penitenziari e dal suo avvocato Fausto Gianelli, l'uomo avrebbe ingerito tutti i farmaci del compagno di cella che è cardiopatico. "È un tentativo di suicidio o comunque di autolesionismo", dichiara il legale ad Agi.
Dopo sarebbe stato poco bene e sarebbe stato trasferito in ospedale in stato di incoscienza. Arrivato nel nosocomio modenese, dopo un po' sarebbe ritornato vigile ma viene trattenuto per accertamenti.