Auto sulla folla a Modena, El Koudry tenta il suicidio in carcere
Auto sulla folla a Modena, El Koudry tenta il suicidio in carcere
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Auto sulla folla a Modena, El Koudry tenta il suicidio in carcere

Il 31enne di origine marocchina ha tentato il suicidio all'interno della sua cella ingerendo i farmaci del compagno di stanza cardiopatico, non è in pericolo di vita
L'attentatore di Modena in fuga dopo aver investito 12 persone
Foto X - L'attentatore di Modena in fuga dopo aver investito 12 persone
modena alim El Koudry
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AGI - Avrebbe tentato il suicidio in carcere Salim El Koudry, il 31enne marocchino accusato di aver tentato di commettere una strage a Modena il 16 maggio. L'uomo avrebbe ingerito farmaci e si troverebbe ora in ospedale non in pericolo di vita.

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L'ingestione di farmaci e il ricovero a Modena

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A quanto si apprende da ambienti penitenziari e dal suo avvocato Fausto Gianelli, l'uomo avrebbe ingerito tutti i farmaci del compagno di cella che è cardiopatico. "È un tentativo di suicidio o comunque di autolesionismo", dichiara il legale ad Agi.

Dopo sarebbe stato poco bene e sarebbe stato trasferito in ospedale in stato di incoscienza. Arrivato nel nosocomio modenese, dopo un po' sarebbe ritornato vigile ma viene trattenuto per accertamenti.

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