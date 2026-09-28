Messina: avvocato aggredito con l'acido, arrestata l'ex cliente

AGI - È stata rintracciata nella tarda serata di ieri a Catania la 47enne che aveva lanciato un acido addosso all'avvocato messinese Pierfrancesco Broccio, 58 anni, procurandogli ustioni sul 20 per cento del corpo. L'aggressione è avvenuta in strada a Messina, venerdì 25 settembre.
Arrestata a Catania la donna per l'aggressione
I carabinieri hanno notificato alla donna un decreto di fermo disposto dalla procura di Messina ed è stata portata in carcere. L'avvocato Broccio resta ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro. La 47enne che si era data alla fuga dopo l'aggressione, è accusata di lesioni gravi.
La dinamica dell'aggressione a Messina
In passato già assistita dall'avvocato in un processo penale, venerdì scorso la donna aveva chiesto di incontrarlo per ottenere una consulenza legale. L'uomo l'avrebbe prelevata alla stazione ferroviaria di Messina Centrale, per poi dirigersi con lei verso il suo studio.
La bottiglietta con l'acido
Al momento di scendere dall'auto, la donna avrebbe preso dalla propria borsa una bottiglietta con del liquido che avrebbe schizzato sull'avvocato, per poi fuggire a piedi. Il legale ha contattato il 112 è stato soccorso e portato al Policlinico di Messina. Da qui sono iniziate le indagini dei carabinieri della compagnia sud.
Il 58enne è stato colpito al collo e in altre parti del corpo, ma per fortuna l'acido non ha raggiunto gli occhi. L'aggressione si è verificata a Santo Stefano Medio, in provincia di Messina, e l'avvocato ha confermato di essere stato aggredito da una sua ex cliente. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.
Dopo l'aggressione, la vittima era stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina. Una volta stabilizzato il 58enne è stato traferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato affidato alle cure degli specialisti del Centro grandi ustioni.
Il fermo dovrà essere convalidato dal gip di Catania. Gli atti saranno poi trasmessi alla procura di Messina che richiederà la misura cautelare.