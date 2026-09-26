Messina: Donna getta acido al suo avvocato

AGI - Un avvocato di 58 anni è arrivato ieri sera al Pronto soccorso del Policlinico di Messina con gravi ustioni da acido.
L'avvocato e l'aggressione con l'acido
Il professionista ha raccontato di essere stato aggredito per strada da una sua cliente, che gli avrebbe versato addosso la sostanza corrosiva. L'uomo ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo, in particolare al volto, al torace e all'addome.
Il trasferimento a Catania
Dopo aver ricevuto le prime cure a Messina, il 58enne è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Catania, dove si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. La sua prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.
Le indagini della Compagnia Sud
Sulla vicenda e sulle cause dell'aggressione - compresa l'ipotesi di una precedente lite - indagano i carabinieri della Compagnia Sud, attualmente al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e rintracciare la donna.