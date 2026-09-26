Messina: Donna getta acido al suo avvocato
Messina, avvocato aggredito con l'acido da una cliente
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Messina, avvocato aggredito con l'acido da una cliente

Il 58enne è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Catania, dove si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva
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AGI - Un avvocato di 58 anni è arrivato ieri sera al Pronto soccorso del Policlinico di Messina con gravi ustioni da acido.

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L'avvocato e l'aggressione con l'acido

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Il professionista ha raccontato di essere stato aggredito per strada da una sua cliente, che gli avrebbe versato addosso la sostanza corrosiva. L'uomo ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo, in particolare al volto, al torace e all'addome.

Il trasferimento a Catania

Dopo aver ricevuto le prime cure a Messina, il 58enne è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Catania, dove si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. La sua prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini della Compagnia Sud

Sulla vicenda e sulle cause dell'aggressione - compresa l'ipotesi di una precedente lite - indagano i carabinieri della Compagnia Sud, attualmente al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e rintracciare la donna.

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