Daniel Maldini, incidente a Milano: esami tossicologici negativi

AGI - Gli esami tossicologici di laboratorio su Daniel Maldini hanno restituito un esito negativo con valori sotto soglia. Lo ha comunicato l'ospedale Niguarda alla polizia locale che procede sull'incidente stradale avvenuto all'alba di domenica 13 settembre a Milano quando il calciatore di 24 anni del Cagliari era andato a sbattere, non rispettando la precedenza, con un'altra auto in zona corso Sempione.
Controlli alcolimetrici e situazione legale
L'attaccante era stato sottoposto all'alcol test, con valori positivi di 0,91 g/l alla prima prova e 0,89 g/l alla seconda, e al pre-test sull'assunzione di sostanze stupefacenti. Daniel Maldini risulta indagato a piede libero per guida in stato di ebrezza.
Ricostruzione dell'incidente
L'attaccante del Cagliari Maldini, figlio d'arte, che ha già vestito le casacche, tra l'altro, di Milan, Monza e Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in via Caracciolo poco dopo le 5 di mattina in uno scontro tra la sua e un'altra vettura in cui sono rimaste ferite sei persone. Il giocatore aveva trascorso la serata nel capoluogo lombardo dove vive la sua famiglia.