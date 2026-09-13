Incidente Daniel Maldini: positivo etilometro, patente ritirata
Incidente per Daniel Maldini: positivo all'etilometro, patente ritirata
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Incidente per Daniel Maldini: positivo all'etilometro, patente ritirata

L'attaccante del Cagliari, figlio di Paolo, coinvolto senza conseguenze fisiche in un tamponamento alle 5 del mattino
Daniel Maldini (Cagliari)
Foto di Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP - Daniel Maldini
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AGI - Daniel Maldini è risultato positivo all'alcoltest con dei valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l dopo l'incidente stradale avuto all'alba a Milano. L'attaccante del Cagliari è stato sottoposto in ospedale anche agli esami del sangue per verificare anche l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La polizia locale gli ha ritirato la patente.

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Maldini, figlio d'arte, che ha già vestito le casacche, tra l'altro, di Milan, Monza e Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in via Caracciolo poco dopo le 5 di questa mattina in uno scontro tra la sua e un'altra vettura in cui sono rimaste ferite sei persone. Il giocatore, autore della rete decisiva nella vittoria di sabato sera per 2-1 contro l'Atalanta a Bergamo, aveva trascorso la serata nel capoluogo lombardo dove vive la sua famiglia.

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Maldini subito dimesso

"Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso, Maldini è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute", ha fatto sapere in una nota lo stesso attaccante del Cagliari, per tramite dell'avvocato Danilo Buongiorno di Milan.

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