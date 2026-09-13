Incidente Daniel Maldini: positivo etilometro, patente ritirata

AGI - Daniel Maldini è risultato positivo all'alcoltest con dei valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l dopo l'incidente stradale avuto all'alba a Milano. L'attaccante del Cagliari è stato sottoposto in ospedale anche agli esami del sangue per verificare anche l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La polizia locale gli ha ritirato la patente.
Maldini, figlio d'arte, che ha già vestito le casacche, tra l'altro, di Milan, Monza e Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in via Caracciolo poco dopo le 5 di questa mattina in uno scontro tra la sua e un'altra vettura in cui sono rimaste ferite sei persone. Il giocatore, autore della rete decisiva nella vittoria di sabato sera per 2-1 contro l'Atalanta a Bergamo, aveva trascorso la serata nel capoluogo lombardo dove vive la sua famiglia.
Maldini subito dimesso
"Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso, Maldini è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute", ha fatto sapere in una nota lo stesso attaccante del Cagliari, per tramite dell'avvocato Danilo Buongiorno di Milan.