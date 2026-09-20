San Cataldo, sorelline ritrovate: le indagini della Procura

AGI - Sono state dimesse dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse da San Cataldo venerdì sera intorno alle 20 e ritrovate dopo 21 ore di ricerche. Le bimbe sono state rintracciate nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17, dai volontari della Protezione Civile all'interno di un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi in corso Vittorio Emanuele, situato a pochissimi metri dalla loro abitazione.
Nel frattempo i carabinieri della tenenza locale e del comando provinciale proseguono gli accertamenti coordinati dalla Procura di Caltanissetta per far luce su una vicenda che, come evidenziato dal procuratore Salvatore De Luca, presenta ancora "circostanze poco chiare". Il magistrato ha confermato che saranno eseguiti "ulteriori approfondimenti d'indagine assolutamente necessari a individuare eventuali responsabilita'". L'attività commerciale in cui si trovavano le minori è stata posta sotto sequestro.
La notte nel locale e i rilievi degli inquirenti
Secondo quanto ricostruito finora, le due minori avrebbero trascorso la notte all'interno del locale. La scomparsa era avvenuta mentre si trovavano da sole nell'appartamento di famiglia: il padre, Alessandro Costanza (40 anni), ha dichiarato agli inquirenti di essere uscito intorno alle 20 con il figlio di 10 anni per comprare il pane, assentandosi per circa dieci minuti. L'uomo, separato dalla moglie (che risiede in un'altra città), è affidatario dei sei figli della coppia ed è stato ascoltato a lungo in caserma fino a tarda sera.
L'allarme era scattato ufficialmente sabato mattina con la denuncia formalizzata ai carabinieri e un appello lanciato dal genitore sui social, che ha mobilitato l'intera comunità cittadina. Le operazioni di perlustrazione hanno visto l'impiego congiunto di Polizia, Carabinieri, Protezione Civile comunale e numerosi residenti. Al momento del rintraccio, i volontari che per primi hanno individuato le sorelline hanno riferito che entrambe apparse serene.