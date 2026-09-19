Caltanissetta, scomparse le due sorelline Domitilla e Benedetta
Caltanissetta, scomparse le due sorelline Domitilla e Benedetta: scattano le ricerche
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Caltanissetta, scomparse le due sorelline Domitilla e Benedetta: scattano le ricerche

Le due bimbe, originarie di San Cataldo, hanno 8 e 12 anni. Il padre ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora stanno analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona
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AGI - Da ieri sera, venerdì 18 settembre, a San Cataldo (Caltanissetta) due sorelline, di 8 e 12 anni, sono scomparse. Le bimbe erano in Corso Vittorio Emanuele e la scomparsa sarebbe avvenuta poco dopo le 20.

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Il padre ha presentato questa mattina una denuncia ai carabinieri della stazione di San Cataldo. Carabinieri e polizia hanno già avviato le ricerche su tutto il territorio.

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Le indagini

A San Cataldo sono scattate le ricerche di carabinieri e polizia, dopo che le due sorelline Domitilla e Benedetta, rispettivamente di 8 e 12 anni, si sono volatilizzate nel nulla. Le bimbe, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state a casa da sole. I genitori sarebbero separati. Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui si è verificata la scomparsa delle due sorelline.

L'appello sui social del sindaco di San Cataldo

Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, ha diffuso sui social un avviso per la "massima diffusione", sulla scomparsa "ieri sera alle 20.10, in corso Vittorio Emanuele" delle "sorelline Benedetta Costanza, di 12 anni, e di Domitilla Costanza, di 8". Lo stesso papà delle piccole, Alessandro Costanza, stamane aveva lanciato sul suo profilo Facebook il medesimo avviso. Entrambi mettono la foto delle ragazzine. "Chiunque le veda o abbia notizie utili - scrive il primo cittadino - è pregato di avvisare immediatamente polizia, carabinieri o polizia municipale: per favore condividete il più possibile".

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