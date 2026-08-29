Cremona e Veronese devastati dal maltempo, 700 interventi dei VF
Cremona e il Veronese devastati dal maltempo, 700 interventi dei vigili del fuoco (VIDEO)
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Cremona e il Veronese devastati dal maltempo, 700 interventi dei vigili del fuoco (VIDEO)

Si contano i danni dopo l'ondata che ha colpito ieri Lombardia e Veneto
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AGI - Sono oltre 700 gli interventi dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che ha colpito nel pomeriggio di venerdì Lombardia e Veneto.

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Il maltempo devasta Cremona

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In Lombardia - dove gli interventi sono stati oltre 500 su tutto il territorio regionale - le maggiori criticità continuano a concentrarsi in provincia di Cremona, sferzata da un'intensa perturbazione con pioggia battente e forti raffiche di vento, che ha causato danni a 10.mila auto e 10 chiese, compresa la cattedrale.

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Le squadre sono impegnate per tagli pianta, dissesti statici, tetti divelti ed elementi strutturali danneggiati, allagamenti e rimozione di ostacoli dalla sede stradale. Da segnalare il salvataggio di quattro persone ferite, rimaste bloccate all'interno di un'auto in panne, e l'evacuazione di 12 famiglie le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili per i gravissimi danni subiti.

Colpita la provincia di Verona

In Veneto sono 200 gli interventi effettuati. Le situazioni di maggiore criticità si concentrano in provincia di Verona, dove le squadre sono particolarmente attive nei comuni di Isola della Scala, Bovolone e Cerea, e nel Veneziano. A Venezia, in particolare nei quartieri di Mestre e Marghera, vigili del fuoco impegnati soprattutto per la rimozione di alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali della luce e delle linee telefoniche abbattute dal vento. Squadre impegnate anche nel Bellunese per le forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia.
Il quadro meteo e' attualmente in graduale miglioramento su tutta la regione.

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