Cremona: Una tromba d'aria danneggia il Duomo

AGI - Una tromba d'aria, accompagnata da una grandinata durata pochi minuti, si è abbattuta su Cremona creando non pochi disagi.
Le vie cittadine appaiono costellate di grossi chicchi di ghiaccio e alcuni alberi sono stati sradicati.
Il maltempo in Lombardia e la tromba d'aria a Cremona
Una situazione difficile, che ha comportato forti disagi anche alla linea ferroviaria, con l’inevitabile cancellazione di alcuni treni. La grandine, inoltre, ha raggiunto anche l'area del Pavese, con alberi abbattuti dalla furia del vento nell'Oltrepò.
Pioggia e vento si sono concentrati anche su Milano, spezzando temporaneamente il clima umido della città.
I danni a Cremona; Foto dai social del sindaco Andrea Virgilio
Il danneggiamento del Duomo
Proprio a causa delle precipitazioni estreme, il Duomo di Cremona è stato danneggiato, vittima della tromba d'aria e della grandinata che si è abbattuta sulla città.
"Il nubifragio che ha colpito Cremona oggi è stato molto più violento di quello di circa un mese fa e i danni, purtroppo, sono decisamente più rilevanti - scrive sui social il sindaco Andrea Virgilio - Non parliamo soltanto di alberi e rami caduti: questa volta registriamo danni importanti anche agli edifici. La torre civica del Comune è stata pesantemente danneggiata, così come si registrano danni alla Cattedrale, oltre naturalmente a diverse abitazioni private".
La torre civica del Comune; Foto dai social del sindaco Andrea Virgilio
Gli interventi e il quadro dei danni
"In queste ore siamo tutti sul territorio, insieme ai tecnici, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutti i soggetti impegnati negli interventi - aggiunge - Ci sono ancora situazioni critiche sulla viabilità, rallentamenti e ingorghi, quindi chiediamo a tutti prudenza negli spostamenti e, dove possibile, di evitare le zone interessate dagli interventi. La priorità adesso è mettere in sicurezza le persone, le strade e gli edifici e avere un quadro preciso dei danni".