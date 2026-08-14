A Ferragosto farà molto caldo? Le previsioni per il weekend

AGI - Farà caldo anche a ferragosto. Per il fine settimana, è in arrivo un promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo stabile e clima caldo per l'Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nella giornata di Ferragosto ci attendiamo condizioni meteo asciutte su buona parte della Penisola con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare nel pomeriggio qualche acquazzone o temporale soprattutto su Alpi centro-occidentali, Appennino meridionale e zone interne delle Isole Maggiori. Instabilità in aumento poi domenica con più probabilità di fenomeni sparsi soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud. Clima molto caldo con temperature ancora ben al di sopra delle medie.
Nella prima parte della prossima settimana ecco che gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano l'arrivo di una saccatura sull'Europa e poi verso il Mediterraneo. Questa dovrebbe portare aria più fresca e porre fine alla lunghissima ondata di caldo. Le temperature entro la metà della settimana rientreranno su valori in linea con le medie del periodo, caldo dunque ma senza particolari eccessi. Ma l'anticiclone potrebbe tornare con la terza decade di agosto, tuttavia altre ondate di grande caldo sono meno probabili, al momento.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio locali temporali in sviluppo sui settori a ridosso dei rilievi, specie sulle Alpi occidentali, soleggiato su coste e pianure. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.
Al Centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora per lo più soleggiati, salvo qualche locale addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.
Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia e localmente della Sardegna, soleggiato sugli altri settori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per domani
Al Nord tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi e Appennino. Rapido miglioramento dalla serata con ampie schiarite ovunque.
Al Centro giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare nel pomeriggio solo qualche breve acquazzone o temporale tra Lazio e Abruzzo. In serata e nottata tempo stabile con ampie schiarite ovunque.
Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio da segnalare qualche acquazzone su Appennino meridionale e zone interne delle Isole Maggiori, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione specie nei valori minimi su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per domenica
Al Nord tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi e Appennino, locali sconfinamenti verso le pianure entro la sera. Più asciutto nella notte ma con addensamenti in transito.
Al Centro condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. Generale miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento ovunque.
Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio da segnalare qualche acquazzone su Appennino meridionale e zone interne delle Isole Maggiori, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.