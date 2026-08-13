Meteo, crollo termico: dopo Ferragosto aria fresca e temporali

AGI - L'afa e il caldo record continuano a stringere l'Italia in una morsa, con oggi ben 18 città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio meteo-climatico. Una situazione di disagio che proseguirà senza sosta fino a Ferragosto, lasciando spazio solo dopo il fine settimana all'arrivo di aria più fresca in grado di far respirare la Penisola.
La situazione sinottica in questa seconda parte della settimana vede un robusto e vasto campo di alta pressione che si espande sull'Europa, con massimi al suolo sui settori orientali del continente. Aria calda risale invece a ovest portando tra Francia, Isole Britanniche e Germania anomalie positive di temperatura fino a 10-12 gradi sopra la norma.
Le previsioni fino a Ferragosto: temporali pomeridiani e afa intensa
La giornata odierna inizia con condizioni meteo asciutte su gran parte d'Italia, mentre nel pomeriggio ci sarà nuvolosità in formazione con qualche temporale su Alpi occidentali, Appennino e zone interne delle isole maggiori.
Poco da segnalare anche per il weekend di Ferragosto, con l'instabilità pomeridiana che sarà relegata per lo più ai rilievi. Caldo ancora intenso con valori fino a 5-7 gradi sopra la media su tutta la Penisola e condizioni di afa opprimente sia di giorno che di notte.
Il cambio di rotta dopo il weekend: in arrivo aria più fresca
Per quanto riguarda la prossima settimana, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano il possibile arrivo di aria più fresca sul Mediterraneo centrale.
Le temperature dovrebbero gradualmente riportarsi in linea con le medie del periodo, garantendo una tregua dalle temperature estreme. Al momento, la prospettiva per la terza decade del mese mostra un clima che dovrebbe mantenersi entro valori decisamente più consoni alla stagione.