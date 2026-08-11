Bolzano, cinque indagati per il crollo al Tribunale: indagini

AGI - Cinque persone sono indagate nell'ambito dell'inchiesta per il crollo della parte centrale del Tribunale di Bolzano, avvenuto poco dopo le ore 6 del 16 luglio scorso. Lo rende noto la procura di Bolzano che, a sua volta, ha aperto un fascicolo per disastro colposo affidandolo a due magistrati dell'ufficio. La procura ha incaricato un consulente tecnico e che all'esito del sopralluogo è stato disposto il sequestro della parte centrale del palazzo dove è avvenuto il crollo.
Consegna dei documenti e valutazioni del consulente tecnico
Le cinque persone indagate, come informa la Procura, "hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori". Il consulente tecnico nominato ha l'incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli, indicando misure immediate da adottare, e di indicare le aree da sottoporre a sequestro in vista degli accertamenti peritali sulle cause del crollo al termine della rimozione delle macerie e delle parti pericolanti dell'edificio.
Monitoraggio strutturale e interventi di messa in sicurezza
In accordo con i tecnici incaricati dalla Provincia, sono stati collocati sensori nelle parti rimaste integre del palazzo per monitorare costantemente eventuali cedimenti strutturali. È stato disposto di montare un ponteggio che avrà la funzione di stabilizzare la facciata centrale rimasta pericolante. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici per individuare le ragioni del crollo.