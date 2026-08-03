Messina, trovato il cadavere della quarta vittima del crollo
Messina, trovato il cadavere della quarta vittima del crollo
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Messina, trovato il cadavere della quarta vittima del crollo

I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere nella zona dove si erano concentrate le ricerche degli ultimi tre dispersi
Il palazzo crollato a Messina
AGF - Il palazzo crollato a Messina
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AGI - È stato ritrovato un quarto corpo tra le macerie della palazzina crollata a Messina.

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Il ritrovamento del quarta vittima

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I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere nella zona dove si erano concentrate le ricerche degli ultimi tre dispersi. Al momento ne restano da individuare ancora due. Le operazioni proseguono e, secondo i Vigli del Fuoco, è probabile che i restanti dispersi possano trovarsi nello stesso fronte di scavo.

Le ricerche e l'inchiesta

Il crollo è avvenuto a Pistunina, zona a sud di Messina, dove ormai dal 31 luglio si continua a scavare senza mai fermarsi tra le macerie dell'edificio.

Le attività di recupero e ricerca, guidate dai pompieri proseguono senza sosta. Va avanti anche l'inchiesta della Procura diretta da Antonio D'Amato: al momento l'inchiesta è contro ignoti per disastro e omicidio colposi plurimi, dopo il ritrovamento dei primi corpi, tra cui quello dell'imprenditore 71enne Carmelo Leone, e della sorella Rosa.

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