Trovato un corpo sotto i solai della palazzina crollata a Messina

AGI - I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata a Messina. Il corpo è stato poi recuperato e portato all'obitorio del Policlinico dove già si sono recati alcuni familiari.
Il crollo è avvenuto ieri pomeriggio e ha interessato una palazzina a tre livelli a Pistunina, quartiere costiero della città siciliana. Proseguono le ricerche di altri dispersi.
Il bilancio dei feriti e la destinazione d'uso dell'immobile
Sono tre i feriti trasportati al Policlinico: hanno 26, 54 e 58 anni, con traumi cranici e facciali. L'unico giunto in codice rosso è regredito ad arancione: si trovavano tutti all'esterno dell'edificio al momento dell'impatto e sono riusciti a salvarsi.
Il piano terra dell'edificio ospitava un supermercato chiuso ormai da mesi, che sarebbe stato oggetto di lavori edili; il secondo livello ospitava un'attività commerciale gestita da cittadini cinesi, mentre il terzo alcune abitazioni, anch'esse a quanto pare interessate da lavori di ristrutturazione.
Le dichiarazioni e il messaggio del Ministro Musumeci
"Seguo con apprensione, assieme alla premier Giorgia Meloni, le notizie che giungono da Messina in merito al crollo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, di una palazzina di tre piani nella zona sud della città. Ho appena sentito telefonicamente la prefetta Di Stani per un aggiornamento e sono in contatto con il sindaco Basile. Tutta la mia vicinanza va alle famiglie delle persone coinvolte, ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati nelle difficili operazioni di recupero dei dispersi. La speranza di trovarli in vita è sempre viva": lo dichiara il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.