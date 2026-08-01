Caldo, quando finirà la grande morsa? La nuova escalation

AGI - Ancora caldo rovente su tutta l'Italia, con un'escalation delle città da bollino rosso per la prossima settimana. Da oggi a lunedì si registra un aumento del numero delle città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per la salute, segnalate dal ministero della Salute.
Il bollettino quotidiano segnala per oggi 19 città 'rosse' sulle 27 monitorate: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona.
L'allerta tra domani e lunedì
La situazione peggiorerà domani e le città da 'bollino rosso' diventeranno 23: a quelle di oggi, si aggiungeranno infatti Catania, Genova, Palermo e Trieste. E lunedì 3 agosto andrà ancora peggio, dove le 'rosse' saliranno a 25 con Ancona e Bari, che nei due giorni precedenti erano arancioni. L'unica città 'fortunata' ad avere sempre il bollino giallo è Reggio Calabria, mentre Messina oscilla tra giallo (oggi), arancione (domani) e di nuovo giallo (lunedì).
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Il bollino rosso, ossia il livello 3 di allerta, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".