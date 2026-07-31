Meteo, quando finisce il caldo: afa e picco ad agosto

Ungheria: Con picchi previsti tra i 40 e i 41 °C nei prossimi giorni, il premier Péter Magyar ha chiesto alle industrie un taglio volontario dei consumi di elettricità per scongiurare un blackout generale. A Szentendre, rimasta all'asciutto, è dovuto intervenire l'esercito con due autobotti e 7.000 sacchi d'acqua per rifornire la popolazione.