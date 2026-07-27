Fedez si ritira temporaneamente: 'Il mio corpo ha alzato la mano'

AGI - Uno stop obbligato, ma vissuto con la serenità che arriva dalla consapevolezza. Non è rassegnazione, ma accettazione quella che traspare dal post che Federico Lucia, nome all'anagrafe del rapper milanese Fedez, ha affidato ai social per comunicare il suo temporaneo ritiro dalle scene.
Il post di Fedez
"Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l'unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di li'. Proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo". Lo scrive Fedez, su Instagram, pubblicando anche una foto che lo ritrae in terrazzo, intento a guardare verso il cielo, al tramonto.
Il ritorno a casa
Fedez è stato dimesso dall'ospedale dopo una serie di accertamenti. "In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un'altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che faro'. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo".
Le parole di Vivo Concerti
"A seguito delle condizioni di salute dell'Artista, che richiedono un periodo di cure e recupero, si rende necessaria la sospensione dell'attività live di Fedez prevista nei mesi di agosto e settembre, per consentire all'artista di dedicarsi pienamente al percorso di recupero e alla tutela della salute". Cosi la società Vivo Concerti sul suo sito, dopo la pubblicazione del post sul suo profilo instagram del cantante.
"La sospensione - si legge ancora sul sito della società - comporta l'annullamento dei DJ set in programma nel mese di agosto e del concerto Casa 360, previsto per il 25 settembre 2026 all'Unipol Forum di Assago". Oltre a questi due eventi, il tour estivo prevedeva una serie live in piazze fra sud e centro Italia che sono tutte annullate. "Per tutte le persone che avevano già acquistato il biglietto per Casa 360 sarà previsto il rimborso. Gli spettatori che hanno acquistato il loro biglietto online sul sito di TicketOne - aggiunge VivoConcerti - riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso. Per tutti coloro che hanno acquistato presso i punti vendita fisici, il rimborso potrà essere richiesto entro 30 giorni a partire da oggi, lunedì 27 luglio 2026".
I ringraziamenti ai donatori di sangue
Sempre su Instgram, il rapper ha anche pubblica una seconda foto, questa volta della stanza dell'ospedale, e ha scritto: "Non sarei qua se sei sconosciuti non avessero donato il sangue che è stato utilizzato per le trasfusioni che mi hanno salvato la vita. Di nuovo. Si parla troppo poco di quante vite salvano in silenzio tutti i donatori di sangue di questo Paese. Grazie".