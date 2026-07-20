Fedez ricoverato in ospedale a Milano per problemi gastrici
Fedez di nuovo in ospedale, ricoverato d'urgenza a Milano 
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Fedez di nuovo in ospedale, ricoverato d'urgenza a Milano

Il rapper è stato portato d'urgenza al Fatebenefratelli, lo stesso ospedale dove venne operato tre anni fa per una emorraggia interna
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Maria Laura Antonelli / AGF - Fedez
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AGI- Il rapper Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, è stato portato questa sera in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici.

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Il precedente ricovero

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Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi e non destano preoccupazioni. Il cantante fu operato nel 2023 nello stesso ospedale del capoluogo milanese per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere.

La nascita del terzo figlio

Il ricovero avviene pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger. I due precedenti figli, Leone e Vittoria, sono il frutto dell'unione con l'influencer Chiara Ferragni.

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