Fedez ricoverato in ospedale a Milano per problemi gastrici

AGI- Il rapper Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, è stato portato questa sera in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici.
Il precedente ricovero
Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi e non destano preoccupazioni. Il cantante fu operato nel 2023 nello stesso ospedale del capoluogo milanese per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere.
La nascita del terzo figlio
Il ricovero avviene pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger. I due precedenti figli, Leone e Vittoria, sono il frutto dell'unione con l'influencer Chiara Ferragni.