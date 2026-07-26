Maltempo, raffiche di vento in Abruzzo. Tre bimbi feriti

AGI - Il maltempo colpisce anche l'Abruzzo. Momenti di paura questa mattina a Roccaraso (L'Aquila), dove un gonfiabile per bambini è stato sollevato da una violenta raffica di vento all'interno del parco divertimenti in località Pratone, trascinando i tre piccoli che stavano giocando all'interno.
Maltempo in Abruzzo, tre bimbi feriti
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i bambini e li hanno trasferiti all'ospedale di Sulmona. Il più grave è una bambina di 10 anni, che ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Un bambino di 5 anni ha riportato la frattura di un gomito, mentre un terzo minore ha riportato ferite lievi.
Chiuso il parco divertimenti
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare, tra l'altro, se la struttura fosse correttamente ancorata al terreno. In via precauzionale è stata l'immediata chiusura del parco divertimenti.
Verifiche delle forze dell'ordine
L'azienda ha espresso vicinanza ai bambini coinvolti e alle loro famiglie, spiegando che sono in corso verifiche con le forze dell'ordine e i tecnici per chiarire le cause dell'accaduto.
Il messaggio del sindaco di Roccaraso
Sulla vicenda segue gli sviluppi anche il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, che ha rivolto un messaggio di vicinanza ai piccoli feriti e ai loro genitori, ribadendo come la sicurezza delle famiglie rappresenti una priorità per la località turistica.