Il maltempo investe Toscana e Marche, nubifragi e disagi

AGI - Una vasta ondata di maltempo sta colpendo il centro Italia, con particolare intensità in Toscana e nelle Marche. Nella notte e nelle prime ore della mattinata, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi in diverse province, impegnando i vigili del fuoco su più fronti contemporaneamente.
Le zone più colpite risultano le province di Prato, Pistoia e Lucca in Toscana, e diverse aree delle Marche, dalla costa anconetana fino all'entroterra del Pesarese, dove si sono registrati fenomeni localizzati particolarmente intensi.
Prato e Montemurlo: allagamenti e Centri operativi attivati
A causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Prato, a partire da questa notte i vigili del fuoco sono impegnati per numerose richieste d'intervento, principalmente per infiltrazioni d'acqua e allagamenti di garage e scantinati. L'area maggiormente colpita risulta quella pratese, in particolare la parte a sud. Alle ore 11 erano già stati effettuati 28 interventi, ne risultano ancora 21 in attesa e circa 50 chiamate da gestire. I comuni di Prato e Montemurlo hanno attivato i Centri Operativi Comunali.
Marche, tromba d'aria al Passetto e temporali diffusi
Le Marche stanno facendo i conti con una nuova ondata di maltempo, che ha colpito a macchia di leopardo l'intera regione. In provincia di Ancona, una tromba d'aria ha interessato la spiaggia del Passetto, semi deserta per via dell'allerta meteo: la violenza del vento ha distrutto ombrelloni e lettini e sradicato una torretta di salvamento. Violente raffiche di vento hanno battuto l'intera costa, mentre la pioggia ha interessato l'entroterra e, in particolare, l'area del Fabrianese.
La grandine è segnalata lungo il litorale del Fermano, ma al momento non sono segnalati danni. Forti temporali stanno interessando la costa, tra Porto Recanati e Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata, mentre a Esanatoglia e a Monte San Vicino, in poco più di 15 minuti, sono caduti 11 millimetri di pioggia. Alle 11, le precipitazioni hanno sfiorato i 40 millimetri a Piobbico, mentre Montecopiolo è stata colpita da una violenta grandinata.
Strada chiuse per il maltempo a Sant'Angelo in Vado
Temporali e pioggia battente hanno interessato anche tutta la provincia di Pesaro-Urbino e, in particolare, il Montefeltro: la strada statale 73bis di "Bocca Trabaria" è stata chiusa al traffico nei pressi di Sant'Angelo in Vado per la caduta di un albero che ha ostruito la circolazione, deviata in entrambe le direzioni. Nel centro del paese un altro albero si è abbattuto su un'auto in movimento, con gli occupanti rimasti incolumi. Sul posto sono al lavoro i tecnici dell'Anas per ripristinare la viabilità, mentre i vigili del fuoco sono impegnati anche per rispondere a diverse chiamate per alberi caduti in altre zone della provincia.
Danni e disagi in tutta la Toscana
L'ondata di maltempo che nella notte ha colpito la Toscana ha provocato danni e disagi soprattutto nelle province di Prato e Pistoia. Anche se non si sono registrati ingenti danni, a Prato vengono segnalati alcuni sottopassi chiusi e numerose zone allagate. In provincia di Pistoia, invece, la piazza principale di Cantagrillo è stata invasa dal fango, mentre in numerose zone si sono registrati black out nel corso della notte. Al mattino la situazione è comunque tornata alla normalità.
Nubifragio a Lucca: quasi 3.400 fulmini in Garfagnana
Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sulle zone interne della provincia di Lucca. A Borgo a Mozzano, in Garfagnana, sono caduti 87 mm di pioggia in meno di un'ora, 75 mm sono invece caduti a Fabbriche di Vergemoli e nel resto del territorio di Lucca. Nello stesso periodo, nella medesima area, si sono registrati circa 3.400 fulmini. Da un primo riscontro non si registrano fortunatamente danni a persone e a cose. Nessun problema, invece, in Versilia dove - nonostante la pioggia registrata nella notte - non si sono registrati fenomeni particolarmente intensi. Su tutta la provincia di Lucca era attiva un'allerta meteo di colore arancione.