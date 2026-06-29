Roccella, un drone subacqueo per cercare il marito disperso

AGI - Il marito di Eugenia Roccella è ancora disperso. Non si sono fermate neanche questa notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne sposato da 50 anni con la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità di cui non si hanno tracce dalle ore 18 di sabato 27 giugno dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese.
"Le operazioni proseguono in modalità notturna", ha annunciato ieri il viceprefetto vicario della Prefettura di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
Ricerche senza sosta del marito di Roccella
Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato prove di simulazione con un'imbarcazione lasciata alla deriva per valutare gli effetti delle correnti e del vento, mentre anche un drone subacqueo di ultima generazione (proveniente da Milano) sarà impiegato nelle ricerche.
Il dispositivo di soccorso è stato progressivamente rafforzato con l'arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco da Napoli e Firenze, oltre alle unità specializzate della Guardia di Finanza. Le ricerche sono state condotte sia con immersioni, sia con sonde filoguidate dotate di telecamere, ecoscandagli e termocamere.
Sonde ed ecoscandagli nel lago di Vico
Sul lago operano anche cinque pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'area col supporto di un elicottero. Stando a quanto ricostruito, l'84enne si sarebbe tuffato in acqua per fare il bagno mentre si trovava con la moglie a bordo di un'imbarcazione in località Fiorò.
Il malore e la scomparsa di Luigi Cavallari
Dopo essere riemerso avrebbe riferito di sentirsi male, ma in quei momenti la barca si sarebbe allontanata e la ministra non sarebbe riuscita a raggiungerlo in tempo. Da quel momento dell'uomo si sarebbero perse le tracce.
La ministra Roccella ha attivato i soccorsi
Sarebbe stata la stessa Eugenia Roccella a lanciare l'allarme, dando così il via alle operazioni di ricerca. Sul lago resta attivo 24 ore su 24 il presidio composto da vigili del fuoco, carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e personale della Digos.
Le ricerche restano concentrate nell'area in cui Cavallari è stato visto per l'ultima volta prima di scomparire sott'acqua.