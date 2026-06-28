Lago di Vico, proseguono le ricerche del marito della Roccella

AGI - Continuano le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere e marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, disperso, dalle 18 di sabato 27 giugno, nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. Durante la notte sono giunte sul posto le unità speciali dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli, mentre questa mattina, intorno alle 6, sono arrivate anche le squadre specializzate da Firenze. Le operazioni sono proseguite per tutta la mattinata con ricerche sia visive, sia strumentali, attraverso l'impiego di Rov (Remotely Operated Vehicle), sonde filoguidate dotate di telecamere, ecoscandagli e, in alcuni casi, termocamere.
Intorno alle 10.30 le unità dei vigili del fuoco provenienti da Firenze hanno concluso il loro intervento, ma è in arrivo una squadra specializzata di sommozzatori della guardia di finanza. Sul lago operano inoltre cinque pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. La scomparsa è avvenuta in località Fiorò, dove Cavallari si trovava a bordo di un'imbarcazione insieme alla moglie.
La ricostruzione
Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe tuffato in acqua per fare il bagno, senza pero' riemergere. A dare l'allarme sarebbe stata la stessa ministra, facendo scattare immediatamente le operazioni di soccorso. Sul posto sono al lavoro anche i vigili del fuoco di Viterbo, i carabinieri della Compagnia di Ronciglione, personale della Digos e le unità specializzate impegnate nelle ricerche, che continuano a concentrarsi nell'area in cui l'uomo è stato visto per l'ultima volta.
Scenario molto complicato
"Si sta facendo il possibile in uno scenario molto complicato per una vicenda molto triste", ha commentato il viceprefetto vicario della Prefettura di Viterbo, Andrea Nino Caputo, spiegando che le operazioni di ricerca proseguono ininterrottamente dall'incidente e che anche oggi sono impegnate squadre di sommozzatori con il supporto di strumentazioni specialistiche.
"La ricerca è particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità non è buona e, più si scende in profondità, più si riduce, così come diminuiscono le temperature", ha sottolineato. Sul posto stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco, sia con immersioni sia con l'ausilio di dispositivi tecnici, affiancati dai sommozzatori dei carabinieri, coordinati dallo stesso corpo dei vigili del fuoco. Al dispositivo di ricerca e soccorso, attivo già da ieri, partecipano inoltre polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Nelle prossime ore è atteso anche l'arrivo di un ulteriore nucleo specializzato della guardia di finanza per rafforzare le operazioni.