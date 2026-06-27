Le diecimila Vespe che hanno invaso il centro di Roma
Le diecimila Vespe che hanno invaso il centro di Roma [VIDEO]
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Le diecimila Vespe che hanno invaso il centro di Roma [VIDEO]

In migliaia hanno sfidato il solleone e concluso la quattro giorni di festeggiamenti per gli 80 anni dello scooter della Piaggio
Davide Sarsini
Le diecimila Vespe che hanno invaso il centro di Roma [VIDEO]
Alberto PIZZOLI / AFP
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AGI - Una parata di 10mila Vespe per alcune delle strade più iconiche del centro di Roma ha concluso la quattro giorni di festeggiamenti per gli 80 anni dello scooter della Piaggio.

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Nonostante le temperature roventi, migliaia di 'vespisti' hanno partecipato alla "Vespa Parade" partita dalle Terme di Caracalla che ha raggiunto il Colosseo e ha percorso via dei Fori Imperiali e piazza Venezia, transitato davanti alla Bocca della Verità, al Circo Massimo e su viale Aventino per poi fare ritorno alle Terme di Caracalla.

Percorso tra luoghi simbolo

Un percorso che ha ricordato i giri per la capitale negli anni '50 di Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella alla Vespa in 'Vacanze Romane'.

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Alberto PIZZOLI / AFP

Evento Vespa Roma 2026

La celebrazione "Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon" ha visto l'allestimento del "Vespa Village" al Foro Italico che ha attirato migliaia di persone con l'esposizione della gamma e lo shop ufficiale.

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Competizioni e attività

Tra le tante attività svolte, le sfide del Campionato Europeo Vespa Rally, nelle quali i "vespisti" si sono misurati in prove speciali con tratti cronometrati a media imposta e sulla navigazione con RoadBook. Il Campionato Mondiale di Gimkana, come da tradizione, ha invece visto numerose Vespa impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, per testare agilità, equilibrio e concentrazione.

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