Le diecimila Vespe che hanno invaso il centro di Roma

AGI - Una parata di 10mila Vespe per alcune delle strade più iconiche del centro di Roma ha concluso la quattro giorni di festeggiamenti per gli 80 anni dello scooter della Piaggio.
Nonostante le temperature roventi, migliaia di 'vespisti' hanno partecipato alla "Vespa Parade" partita dalle Terme di Caracalla che ha raggiunto il Colosseo e ha percorso via dei Fori Imperiali e piazza Venezia, transitato davanti alla Bocca della Verità, al Circo Massimo e su viale Aventino per poi fare ritorno alle Terme di Caracalla.
Percorso tra luoghi simbolo
Un percorso che ha ricordato i giri per la capitale negli anni '50 di Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella alla Vespa in 'Vacanze Romane'.
Evento Vespa Roma 2026
La celebrazione "Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon" ha visto l'allestimento del "Vespa Village" al Foro Italico che ha attirato migliaia di persone con l'esposizione della gamma e lo shop ufficiale.
Vespa: 80 anni di un'icona, Roma teatro delle celebrazioni
Competizioni e attività
Tra le tante attività svolte, le sfide del Campionato Europeo Vespa Rally, nelle quali i "vespisti" si sono misurati in prove speciali con tratti cronometrati a media imposta e sulla navigazione con RoadBook. Il Campionato Mondiale di Gimkana, come da tradizione, ha invece visto numerose Vespa impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, per testare agilità, equilibrio e concentrazione.