Vespa: 80 anni di un'icona, Roma teatro delle celebrazioni

AGI - Roma si prepara a diventare il palcoscenico della più grande celebrazione nella storia di un mito. Dal 25 al 28 giugno prossimi, la Capitale ospiterà VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON, quattro giorni di festa, di eventi aperti al pubblico, dedicati agli ottanta anni di un simbolo mondiale di liberta', stile e gioia di vivere. Lo comunica Davide Zanolini - Direttore Marketing e Comunicazione, Piaggio Group: "Sarà una grande festa, con appassionati che arriveranno da tutti i continenti per condividere l'amore per la Vespa e per l'innato senso di libertà che solo lei è in grado di generare. Tutto con quell'inconfondibile stile e quella eleganza che, da sempre, Vespa porta in giro per le strade del mondo".
Il Foro Italico cuore dell'evento
Il cuore dell'evento sarà il Foro Italico, in particolare lo Stadio dei Marmi che, per l'occasione, sarà trasformato nel Vespa Village. Qui Vespa accoglierà i suoi ospiti, per raccontare la sua storia e il suo futuro, con la parata dei modelli storici e più preziosi, accanto alla gamma attuale, con le collezioni fashion e lifestyle e le mille opportunità di merchandising nello spazio store dedicato.
Col patrocinio del Com Il Palco Centrale al Village accoglierà ospiti e momenti di spettacolo a ciclo continuo. L'animazione, la musica e il divertimento saranno garantiti da Radio Deejay e i suoi talent.
Attesi vespisti da 48 Paesi
Saranno ovviamente protagonisti i Vespisti, con le loro Vespa di ogni epoca e modello, e i Vespa Club, attesi da 48 nazioni, ma tutti gli amanti di Vespa sono invitati alla festa, per condividere il loro amore e la loro passione per il marchio. Il taglio del nastro e l'apertura del Vespa Village, il 25 giugno, segneranno l'inizio della kermesse.
Il programma
Seguiranno le presentazioni della Moneta Celebrativa - emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - e la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Si aprira' poi la Mostra Fotografica "80 Anni di Vespa" che, curata da Giacomo Bretzel, celebrera' l'evoluzione stilistica del brand e il suo impatto culturale e sociale. Il sabato 27 è in agenda la Grande Parata, l'evento più atteso: in mattinata migliaia di Vespa di ogni epoca e modello, sfileranno per le vie di Roma, toccando i punti iconici della città. Domenica 28, invece, si terra' il Concorso di Eleganza con la sfilata dei modelli Vespa piu' rari e preziosi. La chiusura ufficiale del Village segnerà la fine delle celebrazioni. Eni è Main Partner, insieme a Isybank la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Saranno quattro giornate aperte a tutti - perché Vespa è patrimonio di tutti - che saranno caratterizzate da un palinsesto ricchissimo.