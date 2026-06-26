Vigile morto a Milano, ai domiciliari il conducente fuggito

AGI - La gip di Milano Giulia Masci ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, difeso dall'avvocato Fabrizio Cardinali, che lascia quindi il carcere di San Vittore.
La giudice ha riqualificato il reato di omicidio stradale dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile in morte in conseguenza di altro reato, ovvero la fuga pericolosa per essere scappato dopo aver provato a evitare un posto di blocco organizzato dalla polizia locale e dalla Polizia di Stato al quartiere Ponte Lambro di Milano.
Fermato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale ha confessato un albanese di 27 anni che era alla guida dell'Audi Q7
Convalida dell'arresto per fuga pericolosa
È stato convalidato l'arresto per la fuga pericolosa eseguito lo scorso martedì dagli agenti, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, dopo aver rintracciato il 26enne a Monza.