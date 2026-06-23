Milano, vigile in motocicletta muore inseguendo un Suv pirata

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Un agente della Polizia Locale di Milano e' morto nel corso della notte mentre inseguiva un Suv che non si sarebbe fermato al posto di blocco. A darne notizia e' l'edizione online di Repubblica. L'uomo sarebbe morto al Niguarda. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica della tragedia, dal motivo per cui l'auto di grossa non si sarebbe fermata al posto di blocco, alle effettive cause della caduta del vigile motociclista, ritrovato a terra, disarcionato dal mezzo, morto in seguito alle ferite riportate nel terribile incidente.
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