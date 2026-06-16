Tragedia a Mykonos: Sara Ceccantini muore a pochi giorni dal sì

AGI - È morta nell'ospedale di Syros, Sara Ceccantini, la donna di 40 anni che ha perso la vita in un incidente stradale a Mykonos in Grecia. La quarantenne era sull'isola greca per il suo addio al nubilato, e il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere il prossimo sabato. L'incidente, che è stato fatale alla 40enne, è accaduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno. La donna, però, secondo quanto confermato dalla Farnesina, è morta all'ospedale di Syros, nella notte tra il 15 e il 16 giugno. Con la 40enne altri tre amici, e una di loro avrebbe riportato ferite gravi, ma risulta vigile.
Le indagini sulla dinamica e il fermo
Non è ancora chiara la dinamica che è al vaglio delle autorità locali. Potrebbe essersi trattato di un'invasione di corsia da parte dell'auto che ha travolto quella in cui viaggiava Sara, ma ancora non c'è conferma ufficiale. Secondo quanto si è appreso, le autorità greche avrebbero provveduto al fermo di un uomo che si trovava alla guida dell'auto che ha impattato con quella di Sara, ma la Farnesina non conferma. I familiari della 40enne hanno raggiunto la Grecia, mentre il fidanzato è rimasto in Italia. La 40enne aretina e il compagno, originario del Valdarno aretino, risiedevano ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo. Oltre al compagno, la donna lascia anche una figlia di tre anni.