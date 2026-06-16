Tragedia durante l'addio al nubilato, 40enne muore a Mykonos

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AGI - Tragedia nell'isola greca di Mykonos. Una donna, Sara Ceccantini, di 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Si trovava in Grecia, per festeggiare l'addio al nubilato, in vista del matrimonio che doveva tenersi sabato prossimo. Era partita alla volta dell'isola greca in compagnia di alcuni amici.
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Ancora non è nota l'esatta dinamica dell'incidente. La notizia ha sconvolto l'intero territorio aretino. La donna era di Agazzi, una frazione del comune di Arezzo. Il compagno è originario del valdarno aretino. Lascia una figlia piccola.
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