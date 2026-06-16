Tragedia durante l'addio al nubilato, 40enne muore a Mykonos
Tragedia durante l'addio al nubilato, muore a Mykonos d'incidente stradale
Home>Cronaca

Tragedia durante l'addio al nubilato, muore a Mykonos d'incidente stradale

Sara Ceccantini, di 40 anni, lascia una figlia piccola
Sara Ceccantini
Facebook - Sara Ceccantini
mykonos
di lettura

AGI - Tragedia nell'isola greca di Mykonos. Una donna, Sara Ceccantini, di 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Si trovava in Grecia, per festeggiare l'addio al nubilato, in vista del matrimonio che doveva tenersi sabato prossimo. Era partita alla volta dell'isola greca in compagnia di alcuni amici.

ADV

Ancora non è nota l'esatta dinamica dell'incidente. La notizia ha sconvolto l'intero territorio aretino. La donna era di Agazzi, una frazione del comune di Arezzo. Il compagno è originario del valdarno aretino. Lascia una figlia piccola.

ADV
ADV