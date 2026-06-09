Belen Rodriguez indagata dopo il doppio incidente a Milano

AGI - La showgirl Belen Rodriguez è indagata per omissione di soccorso dalla Procura di Milano per il doppio incidente stradale dello scorso 23 maggio. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della Polizia Locale che le aveva anche ritirato la patente.
L'ex modella avrebbe provocato un primo incidente nella zona dell'Arco della Pace urtando lo specchietto di un'auto in sosta e un secondo in via San Marco dove sarebbe finita addosso con la sua auto a uno scooter e a due mezzi in sosta.
Il ricovero e la relazione della Polizia Locale
Nei giorni scorsi, l'ex conduttrice di trasmissioni tv era stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo che i vicini di casa avevano allertato i sanitari del 118 perché l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto.
La Polizia Locale aveva consegnato una relazione dei fatti alla pm Maria Cristina Ria.