Belen Rodriguez in ospedale: grida di aiuto dalla sua casa e l’intervento della Polizia  

AGI - Momenti di forte apprensione nel cuore di Milano per Belen Rodriguez. La nota showgirl è stata trasportata in ospedale in codice giallo lunedì mattina, al culmine di un delicato intervento delle forze dell'ordine nel suo appartamento in zona Brera. L'episodio si intreccia con le indagini in corso da parte della polizia locale su due incidenti stradali avvenuti sabato sera, nei quali sarebbe stato coinvolto un Suv guidato proprio dalla conduttrice.
L'allarme nel prestigioso quartiere milanese è scattato all'alba di lunedì, poco dopo le 7 del mattino. Il risveglio di alcuni condomini sarebbe stato interrotto da grida inequivocabili provenienti dall'appartamento della showgirl. La voce di Belen Rodriguez sarebbe stata udita chiaramente mentre urlava a più riprese: "Aiuto, aiutatemi".
Preoccupato dalla situazione, un vicino ha immediatamente composto il 112, innescando l'intervento tempestivo delle volanti della polizia. La situazione è apparsa fin dai primi istanti complessa, tanto da richiedere il supporto dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, i cui mezzi hanno bloccato per diverso tempo la circolazione nella via. Si sarebbe resa necessaria una lunga trattativa andata avanti per più di tre ore. L'emergenza si sarebbe sbloccata soltanto nel momento in cui i pompieri si preparavano a forzare la porta d'ingresso: a quel punto la showgirl ha deciso di aprire autonomamente alle autorità. Trovata in un evidente stato di agitazione, la conduttrice è stata presa in carico dai medici e trasferita in ospedale in codice giallo per tutti gli accertamenti clinici del caso.
Il fine settimana turbolento
Il malore e l'intervento dei soccorritori chiudono un fine settimana già di per sé turbolento, sul quale le autorità stanno ora cercando di fare completa chiarezza. Negli ultimi giorni, infatti, il nome di Belen è finito al centro di alcune segnalazioni relative alla viabilità cittadina. Due testimoni si sono presentati alla polizia locale sostenendo di averla vista alla guida di un Suv che, nella serata di sabato, sarebbe rimasto coinvolto in due diversi sinistri avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro.
I due incidenti segnalati
Il primo impatto si sarebbe verificato intorno alle 19:30 nei pressi dell'Arco della Pace, dove il grosso veicolo avrebbe centrato e divelto lo specchietto di una vettura parcheggiata. Pochi chilometri più in là, di ritorno in zona Brera, la stessa auto avrebbe poi urtato una motocicletta e altre automobili in sosta. In entrambe le occasioni, chi si trovava al volante ha proseguito la marcia allontanandosi dal luogo dell'impatto senza fermarsi per verificare i danni o lasciare le proprie generalità.
Su quest'ultima sequenza di eventi gli agenti della polizia locale di Milano stanno portando avanti le indagini per verificare le testimonianze e accertare le effettive responsabilità.