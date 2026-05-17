Il cittadino eroe: 'Gesto doveroso. L''Italia non è morta'

AGI - "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta". L'ha detto con la voce rotta dall'emozione Luca Signorelli, il cittadino eroe che per primo ha tentato di bloccare il 30enne che ieri ha investito una decina di passanti in centro a Modena all'uscita dall'ospedale Baggiovara. L'uomo, ferito alla testa con un coltello impugnato dall'aggressore, ha incontrato brevemente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni che l'hanno ringraziato per il gesto eroico. La premier ha abbracciato Signorelli, secondo quanto riferito dai presenti all'incontro.
L'ha definito "un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora" di fronte ad una scena che "sembrava degna di Gaza", ha detto Signorelli. "Ho visto della gente addirittura voltarsi dall'altra parte per perchè ovviamente aveva paura - ha proseguito parlando con i giornalisti al termine della visita del Capo dello Stato e della premier - Cosa ho pensato in quel momento? In quel momento non pensi, agisci".
La proposta di Tajani: una medaglia al Valore
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha proposto di premiare Signorelli con una medaglia al valore . "Un ringraziamento particolare va a Luca Signorelli, l'italiano che è stato un eroe a fermare l'assalitore", ha dichiarato Tajani, ringraziando inoltre "i due cittadini stranieri che hanno contribuito a fermare questa persona che probabilmente ha dei problemi psichiatrici".
Tajani ha scritto una lettera al ministro Piantedosi in cui esprime il suo ringraziamento "per la prontezza con cui il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine hanno seguito il gravissimo episodio avvenuto ieri a Modena". "Ti chiederei - continua Tajani in un altro passaggio della lettera - di voler valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile a coloro che si sono resi protagonisti di questo gesto esemplare a tutela della cittadinanza".