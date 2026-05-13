Friuli: Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli: 'Ha paura di tornare'

AGI - "E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai suoi due figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita". Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella in un comunicato diffuso anche dai Carabinieri di Udine, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli.
Il timore della donna e il luogo segreto
"Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile" si legge inoltre nella nota stampa.
"Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza". Lo scrive la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, dando notizia del rintraccio della donna di 49 anni scomparsa, insieme ai due figli di 16 e 14 anni.
Il benessere dei minori e le indagini future
"Nel prosieguo le indagini saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, e' bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento - precisa la procuratrice - alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento da ritenersi al momento consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuita' e profitto".
La procuratrice Pradella conclude la sua nota ringraziando "per l'impegno profuso e la professionalita' evidenziata nelle indagini, i Carabinieri del Comando provinciale di Udine e del Comando provinciale di Piacenza".