Donna scomparsa nel piacentino con i figli, trovata una lettera

AGI - Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne di Piacenza scomparsa il 20 aprile insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava nella casa insieme all'uomo e, mentre la troupe stava riprendendo alcuni oggetti lasciati da Sonia prima della sparizione, ha trovato il messaggio, indirizzato al padre e redatto con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento. Dal testo emergerebbero una 'forte sofferenza' e toni di 'marcata inquietudine'.
Prefettura Udine, proseguono le ricerche
Le ricerche della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni scomparsi dopo essere partiti dal Piacentino per una vacanza in Friuli, proseguono e si allargheranno. La decisione è stata presa oggi, al termine di una riunione in prefettura di Udine, sentiti carabinieri, vigili del fuoco e Guardia di finanza che si occuperanno delle indagini coordinati dalla Procura di Piacenza. Sarà cosi' ampliato ulteriormente il perimetro delle operazioni con attività informative e controlli di Polizia. Intanto il centro di comando avanzato allestito accanto al palazzetto dello sport di Tarcento, dove il 6 maggio era stata ritrovata l'auto di famiglia, è stato ridimensionato: al lavoro solo i professionisti del soccorso. Dal ritrovamento dell'auto, avvenuto il 6 maggio, sono partite le ricerche coordinate anche con il centro interforze internazionale tra Italia, Austria e Slovenia. La polizia slovena, pur senza attivare ricerche strutturate, ha intensificato i controlli stradali e alle frontiere.