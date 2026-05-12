Garlasco, difesa Sempio al contrattacco: pronte 5 nuove perizie

AGI - La difesa di Andrea Sempio passa al 'controattacco' e affida ai consulenti il compito di replicare alle conclusioni dell'inchiesta della Procura di Pavia che accusa l'indagato di avere ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco.
"Tra ieri e oggi è stato recuperato tutto il materiale probatorio sia quello informatico sia quello documentale - premette l'avvocato Liborio Cataliotti che assiste l'indagato con Angela Taccia - e iniziato a distribuirlo tra i vari consulenti". E poi elenca gli studi che saranno depositati nei prossimi giorni, tutti su aspetti cruciali nella ricostruzione dell'ipotesi investigativa.
Le perizie della difesa: dal DNA all'impronta 33
"Una consulenza sarà medico-legale per determinare le cause e soprattutto il tempo del decesso della vittima. Un'altra sarà antropometrica onde verificare se le impronte possono collimare con le dimensioni del piede di Sempio. Un'altra ancora sarà volta a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni. Un'altra sarà in replica alla Bpa sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio. E infine ci sarà una consulenza dattiloscopica sull'impronta 33 (ritenuta dai pm del palmo di Sempio, ndr) e soprattutto sull'impronta 45 (sul muro di destra dove fu trovato il cadavere di Chiara Poggi, ndr)".
Cataliotti indica le tempistiche: "Il lavoro dei consulenti sarà di circa due settimane, abbiamo venti giorni dalla chiusura dell'indagine per presentare le consulenze. Da questo momento non rilasceremo altre dichiarazioni perché sarebbero fondate su una conoscenza molto frammentaria del fascicolo".
Lo studio psicologico a Roma e il confronto con il Racis
"Sono in corso dalla giornata di ieri e si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa e criminologa. Sara' utile per tratteggiare la personalità del nostro cliente e per contrapporla o accompagnarla a quella fatta dal Racis". Lo comunica l'avvocato Liborio Cataliotti, legale dell'indagato. Sempio si sta sottoponendo allo studio psicologico nel laboratorio 'Genomica' di Roma. Secondo i carabinieri del Racis, il 38enne avrebbe manifestato una "innata capacità di mentire".