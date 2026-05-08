Garlasco, il movente di Sempio: i video intimi e la furia omicida

AGI - Negli atti frutto del lavoro dei carabinieri e della Procura di Pavia viene esplicitato il movente che avrebbe portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. "In quei video intimi, espliciti, tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, è verosimile si inneschi il movente del delitto: l'infatuazione, la probabile prospettiva sessuale proiettata su Chiara nell'assunto che il girato rappresentasse esso stesso la prova della disinibizione, l'approccio approfittando dell'assenza di Marco e del fatto che la ragazza in quei giorni di agosto fosse sola a casa, il rifiuto, il tentativo di presenza, la reazione di Chiara e la furia omicida per un effetto domino".
Le prove informatiche e l'accesso al pc di Chiara
La ricostruzione di questo movente, riconoscono gli investigatori, "porta inevitabilmente in sé una quota di suggestione, ma al tempo stesso è fortemente sorretto da una serie di dati oggettivi di cui la conversazione intercettata il 14 aprile 2025 rappresenta l'apice, e di elementi soggettivi che riguardano il suo rapporto con la sessualità.
In questo quadro, ritornando ai filmati, e' importante definirne il contesto. L'analisi della copia forense del pc di Chiara Poggi ha restituito ulteriori elementi come sottolineato dalla consulenza informatica. Fermo restando che parte di quei video era sulla Pendrive 2GB di Chiara almeno fino al primo luglio 2007 e considerando che, a quanto pare, vi poteva essere a casa di Chiara un cd contenente almeno un altro video della coppia, e' documentato che nella cartella privata di Chiara il video '1 Maggio' era accessibile e visibile e che Sempio aveva avuto accesso a quel pc quantomeno alla data del 20 luglio 2007, e non per giocare ai videogame".
L'intercettazione e il riferimento alla pen-drive
E sempre in questa ricostruzione "ultimo e non importanza è doveroso sottolineare che il riferimento fatto da Sempio nel corso dell'intercettazione 'dentro la penna' è suggestivo ma indicativo e ancorato a un dato oggettivo: sulla pen-drive di Chiara Poggi c'erano i filmati della coppia".
Chiara morta tra le 7 e le 12.30
Le "conclusioni" della relazione medico legale di Cristina Cattaneo "forniscono una finestra temporale" per la morte di Chiara Poggi "tra le 7 e le 12.30" del 13 agosto 2007, date "le evidenze scientifiche più solide". Questi esiti vanno correlati tuttavia col dato del disinserimento dell'allarme di casa da parte della vittima alle 9.12. In un'annotazione dei carabinieri, si legge che sulla base degli "approfondimenti" dell'anatomopatologa, ci sarebbero due "fasce orarie" in cui Andrea Sempio potrebbe aver commesso l'omicidio: tra le 9.12 e le 9.58, quando l'indagato chiama un amico e tra le 9.58 e le 11.25, quando viene chiamato dai genitori.
Sempio: "mamma in panico" per indagine
"Stasi ha chiesto riapertura". "Mamma in panico per cosa Stasi". Sono due appunti del 2020 in un'agendina sequestrata dai carabinieri in cui Andrea Sempio sembra commentare la richiesta di revisione da parte di Alberto Stasi della sentenza di condanna a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Sempio pare quindi mettere in relazione questa notizia con la preoccupazione della madre. L'indagine dell'epoca venne poi archiviata.