Campobasso: non fu intossicazione, madre e figlia avvelenate con la ricina

AGI - Mamma e figlia morirono in ospedale a Campobasso, ma non a seguito di un'intossicazione alimentare, bensì per avvelenamento. È l'ipotesi che prende corpo per la morte delle due donne decedute subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Inizialmente - si legge sui media locali online - si suppose un'intossicazione alimentare. Oggi prende piede invece, un'altra ipotesi investigativa: quella dell'omicidio premeditato.
Avvelenate con la ricina
La morte - si legge sempre sulla stampa locale - avvenne per avvelenamento con la ricina, una proteina presente nei semi della pianta del ricino che, se ingeriti, sono in grado di causare morte cellulare bloccando l'attività della sintesi proteica. Al momento la procura di Campobasso ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio premeditato.