Campobasso: non fu intossicazione, madre e figlia avvelenate con la ricina
Campobasso: madre e figlia non morirono intossicate, furono avvelenate con la ricina
Home>Cronaca

Campobasso: madre e figlia non morirono intossicate, furono avvelenate con la ricina

Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Jelsi, 50, si sentirono male a Natale. Inizialmente si pensò al botulino
Campobasso ricina
Asrem - Ospedale Cardarelli di Campobasso
campobasso omicidio
di lettura

AGI - Mamma e figlia morirono in ospedale a Campobasso, ma non a seguito di un'intossicazione alimentare, bensì per avvelenamento. È l'ipotesi che prende corpo per la morte delle due donne decedute subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Inizialmente - si legge sui media locali online - si suppose un'intossicazione alimentare. Oggi prende piede invece, un'altra ipotesi investigativa: quella dell'omicidio premeditato.

ADV

Avvelenate con la ricina

ADV

La morte - si legge sempre sulla stampa locale - avvenne per avvelenamento con la ricina, una proteina presente nei semi della pianta del ricino che, se ingeriti, sono in grado di causare morte cellulare bloccando l'attività della sintesi proteica. Al momento la procura di Campobasso ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio premeditato.

Leggi anche:
Ambulanza
Intossicazione alimentare, madre e figlia 15enne muoiono a Campobasso
Le due donne sono decedute in ospedale a poche ore di distanza l'una dall'altra dopo aver mangiato forse delle cozze o dei funghi. Ricoverato il padre della ragazza, mentre la sorella 18enne non ha accusato sintomi
ADV