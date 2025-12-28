Intossicazione alimentare, madre e figlia muoiono a Campobasso

AGI - Tragedia a Campobasso dove una ragazza di 15 anni e la madre 50enne sono morte in ospedale a poche ore di distanza l'una dall'altra. Si sospetta che la causa possano essere alimenti consumati durante le festività natalizie, forse delle cozze o dei funghi, e la procura ha disposto l'autopsia ipotizzando una sospetta intossicazione alimentare.
Il sospetto di un'intossicazione è rafforzato dal fatto che anche il padre della 15enne è stato male ed è stato ricoverato mentre la sorella 18enne non ha accusato alcun sintomo, ha riferito il Quotidiano del Molise. La Squadra Mobile della Polizia ha acquisito le cartelle cliniche delle due donne, residenti nel paese di Pietracatella, e gli atti sugli accessi al pronto soccorso del Cardarelli nel capoluogo molisano.
Sembra che già prima del ricovero di sabato sera, le due donne e l'uomo si fossero recati per due volte al pronto soccorso nei giorni successivi alla vigilia di Natale ma erano stati sempre dimessi con la diagnosi di intossicazione alimentare. La 15enne frequentava il liceo classico a Campobasso mentre la madre lavorava nello studio con il marito commercialista, ex sindaco di Pietracatella.
"Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia senza parole", il commento dell'attuale sindaco, Antonio Tommasone. "Il paese è incredulo di fronte a una tragedia tale, esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità alla famiglia".