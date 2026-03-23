Valanghe killer, l'Italia è il paese in Europa con più morti
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Valanghe killer, l'Italia è il paese in Europa con più morti

In questa stagione invernale sulle nostre montagne hanno perso la vita già 37 persone tra scialpinisti ed escursionisti
Marco Marangoni
Valanghe killer, l'Italia è il paese in Europa con più morti
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AGI - Sono 37 le persone morte sulle montagne italiane a causa di valanghe in questa stagione invernale che ormai sta volgendo al termine. I dati resi noti dall'European Avalanche Warning Services, che si aggiornano ad ogni primo ottobre, evidenziano che nella stagione 2025/2026 sulle montagne italiane sono morti più scialpinisti ed escursionisti rispetto ad altre nazioni.

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Il valore è stato aggiornato a seguito della slavina di sabato scorso in Val Ridanna in Alto Adige. Due scialpinisti altoatesini erano stati estratti senza vita dalla massa nevosa e una donna bresciana di 26 anni è successivamente deceduta in ospedale. Una quarta vittima, cittadina austriaca, è stata trovata dopo due giorni di ricerca in Valle Aurina.

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Il primo incidente della stagione

Il primo incidente della stagione in Italia era stato quello del 1 novembre 2025 sulla Cima Vertana, sempre in Alto Adige, ed è stato anche quello con il bilancio più pesante: una valanga ha ucciso cinque persone.

Il bilancio europeo attuale

Il dato di 37 vittime è il più alto in Europa negli ultimi sei anni. Gli incidenti segnalati in Europa sono stati oltre 130. In Francia sono morte 31 persone causa valanghe, in Austria 29, in Svizzera 16, in Spagna 8.

Il primato della stagione 2024/2025

Nella stagione 2024/2025 il triste primato era della Francia con 21 vittime seguita da Svizzera con 20 e Italia con 11.

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